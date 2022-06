Liverpool anuncia a contratação do atacante uruguaio Darwin Núñez

Jogador de 22 anos chega do Benfica como a transação mais cara da história do clube inglês

Reprodução/ Twitter @LFCBrasil Darwin foi destaque do Benfica na temporada passada e chega como substituto de Mané



O Liverpool anunciou nesta terça-feira, 14, a contratação do atacante uruguaio Darwin Núñez, do Benfica, em transação que se tornou a mais cara da história do clube inglês, segundo os números divulgados pela imprensa local. O jogador de 22 anos custou um montante inicial de 75 milhões de libras (R$ 461,2 milhões), contudo, o valor pode subir até chegar a 85 milhões de libras (R$ 522,7 milhões), caso metas definidas em contrato sejam alcançadas. O montante gasto para a contratação de Núñez, assim, supera o investido para tirar o zagueiro holandês Virgil Van Dijk do Southampton, em 2018, que foi de 80 milhões de libras. O uruguaio, que anotou 34 gols em 41 partidas na temporada passada, vestindo a camisa do Benfica, chega para ser o provável substituto do senegalês Sadio Mané na equipe titular comandada pelo alemão Jürgen Klopp. “Estou muito feliz de estar aqui em Liverpool. É um clube gigante. Quero ganhar muitos títulos aqui”, afirmou Núñez. “Joguei contra o Liverpool e vi vários jogos deles pela ‘Champions League’. É meu estilo de jogo. Há muitos grandes jogadores, e, certamente, vou me adaptar”, completou. Núñez, que fez reconhecimento médico e conheceu o centro de treinamento dos ‘Reds’, assinou contrato de seis anos com o clube inglês.

*Com informações da EFE