Fifa confirma novo Mundial de Clubes para 2025 e com sede nos Estados Unidos 

Infantino explicou que o país norte-americano foi escolhido para receber o torneio por causa de sua infraestrutura; Palmeiras e Flamengo já têm vagas garantidas

Reprodução/Twitter/@fifa Presidente da Fifa, Gianni Infantino confirmou os EUA como sede do Mundial de Clubes 2025



A Fifa confirmou nesta sexta-feira, 23, que o novo Mundial de Clubes será realizado em 2025 e terá como sede os Estados Unidos. Em coletiva de imprensa, o suíço Gianni Infantino, presidente da entidade, destacou que o país norte-americano foi escolhido para receber o torneio com 32 times por causa de sua infraestrutura. “O Mundial de Clubes de 2025 será o auge do futebol profissional masculino de elite e, com a infraestrutura necessária e um grande interesse local, os Estados Unidos são o anfitrião ideal para dar início a esse novo torneio global”, declarou. Além de hospedar a competição entre equipes, os EUA também sediarão a Copa América 2024 e a Copa do Mundo 2026 – o último torneio também terá jogos no México e Canadá.

A ideia da Fifa é transformar o Mundial em uma Copa do Mundo, sendo realizada a cada quatro anos e com 32 times. Em entrevista coletiva, o presidente Gianni Infantino informou que os campeões continentais entre 2021 e 2024 terão vagas garantidas no torneio. Desta forma, Palmeiras e Flamengo, vencedores da Libertadores de 2021 e 2022, respectivamente, estão assegurados na competição. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) terá seis vagas ao todo, sendo que as outras duas ainda não tem critérios definidos para serem preenchidas – o ranking da entidade sul-americana pode ser utilizado.

No caso da Uefa, Chelsea, Real Madrid e Manchester City, campeões das últimas três edições da Liga dos Campeões, também estão garantidos. Ao todo, 12 europeus estarão na competição, sendo que as oito vagas restantes serão definidas através do ranking continental – não pode haver mais de dois times por país. AFC (Ásia), CAF (África) e Concacaf (América do Norte, Central e Caribe) terão quatro clubes cada, enquanto as outras duas equipes serão da OFC (Oceania) e do país-sede (EUA). Neste ano, o Mundial de Clubes acontecerá na Arábia Saudita, com os tradicionais 7 participantes, entre 12 e 22 de dezembro.

Clubes classificados para o Mundial 2025: