Fifa define jogos do Mundial de Clubes; veja possíveis adversários do Flamengo

Cerimônia de chaveamento foi realizada nesta sexta-feira, 13, no Marrocos, que sediará o torneio entre os dias 1º e 11 de fevereiro

EFE/ Alberto Valdés Time de Gabigol estreará no Mundial no dia 7 de fevereiro



A Fifa realizou o sorteio do chaveamento do Mundial de Clubes na manhã desta sexta-feira, 13, e definiu os possíveis adversários do Flamengo no torneio. A cerimônia foi realizada em Rabat, no Marrocos, onde será disputado o mundial entre os dias 1º e 11 de fevereiro. O sorteio definiu que o Flamengo fará sua estreia no torneio contra o Wydad Casablanca (Marrocos) ou o Al Hilal (Arábia Saudita) no dia 7 de fevereiro. O estádio do confronto ainda não foi definido. Do outro lado da chave, o Al Ahly (Egito) irá enfrentar o Auckland City (Austrália) pela primeira partida do torneio. O vencedor encarará o Seattle Sounders (EUA) na fase seguinte e o ganhador desse segundo confronto enfrentará o Real Madrid (Espanha) na semifinal. Caso vença o Wydad Casablanca ou o Al Hilal, o Flamengo voltará a final de um mundial pouco mais de três anos depois de perder o título do torneio para o Liverpool, na edição de 2019.