Torcida do Flamengo é criticada por música ofensiva com Pelé e Maradona

Episódio aconteceu na noite desta quinta-fiera, na estreia da equipe rubro-negra no Campeonato Carioca

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Parte da torcida do Flamengo entoou música para exaltar Zico, que ofende Pelé e Maradona



Nesta quinta-feira, 12, o Flamengo estreou no Campeonato Carioca 2023, mas um canto da torcida ofuscou a vitória contra o Audax-Rio, por 1 a 0. O jogo no Maracanã teve um minuto de silêncio em homenagem a Pelé e Roberto Dinamite, falecidos em dezembro e início de janeiro. Porém, parte da torcida do Flamengo não respeitou o minuto de silêncio e entoou o cântico “Zico, Zico, Zico … o Pelé é maconheiro e Maradona cheirador”. A canção foi duramente criticada nas redes sociais, considerada de “mau gosto” após a morte do Rei do Futebol e reiterando que o ídolo do Flamengo já disse não gostar dessas manifestações, que ele respeitava ambos e não tinham rivalidade. A associação de Maradona com sua dependência química em músicas não é novidade. Uma canção que ficou famosa na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, entoada pela torcida brasileira, também usada o termo “cheirador”.

A torcida do Flamengo cantou um música que ataca o Pelé para supostamente exaltar Zico quando houve uma homenagem ao camisa 10 do Santos no Maracanã pela sua morte recente. A música já é ridícula normalmente. Neste contexto, é uma falta de respeito deprimente — Rodrigo Mattos (@_rodrigomattos_) January 13, 2023

Torcedores do Flamengo que são de organizadas, um pedido que humildemente faço: PAREM de cantar essa música ridícula que cita Maradona e Pelé de forma pejorativa. Zico era próximo de ambos e já declarou sua contrariedade a essa homenagem. Pelamordedeus. Parem. — Henrique Coelho (@Henriqueg112) January 13, 2023

Depois de essa péssima música de péssimo mau gosto ter sido notada hoje pela tamanha falta de noção, não chegou o momento de aposentá-la? Não fazia sentido quando Pelé e Maradona eram vivos. O Flamengo não tem qualquer rivalidade com Pelé e Maradona. O Zico não tem e não gosta. — Fred Gomes (@fredgomes1985) January 13, 2023