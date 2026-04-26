FIFA negocia com federações nacionais para aumentar a premiação da Copa

Proposta precisa ser aprovada na reunião do Conselho da FIFA de terça-feira, que antecede o 76º Congresso da FIFA em Vancouver

Divulgação/Fifa Anúncio da FIFA em dezembro sobre a premiação informou que os campeões levariam para casa US$50 milhões e os vice-campeões US$33 milhões



A FIFA está em negociações com as federações nacionais para aumentar a premiação para todas as 48 equipes participantes da Copa do Mundo de 2026, informou a entidade máxima do futebol mundial neste domingo (26).

Em dezembro, a FIFA anunciou que a premiação da Copa do Mundo deste ano seria 50% maior do que a da edição anterior, totalizando US$655 milhões, após concordar com uma contribuição financeira recorde de US$727 milhões para o torneio. No entanto, a FIFA informou à Reuters que o valor dos prêmios oferecidos deverá aumentar, com a previsão de que a entidade máxima do futebol mundial ultrapasse os 11 bilhões de dólares em receita no atual ciclo de quatro anos, de 2023 a 2026.

O anúncio da FIFA em dezembro sobre a premiação informou que os campeões levariam para casa US$50 milhões e os vice-campeões US$33 milhões, enquanto as 16 seleções que não conseguiram avançar da fase de grupos receberiam US$9 milhões.

A proposta precisa ser aprovada na reunião do Conselho da FIFA de terça-feira (28), que antecede o 76º Congresso da FIFA em Vancouver. “A Copa do Mundo da FIFA de 2026 será inovadora em termos de sua contribuição financeira para a comunidade global do futebol, e a FIFA se orgulha de estar em sua posição financeira mais sólida de todos os tempos para beneficiar o futebol mundial por meio de seu programa FIFA Forward.” Além disso, cada nação qualificada teria direito a US$1,5 milhão para cobrir os custos de preparação.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.