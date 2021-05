Fifa parabeniza CR7 por alcançar marca de 100 gols pela Juventus: ‘Ele é humano?’

O ‘Robozão’, como é conhecido, conseguiu o feito de ser o primeiro jogador da história do futebol a fazer 100 ou mais tentos em três times de países diferentes, além da seleção portuguesa; veja os números

Reprodução/Twitter/@Juventus Cristiano Ronaldo em ação pela Juventus



Cristiano Ronaldo chegou ao centésimo gol com a camisa da Juventus na vitória por 3 a 1 sobre o Sassuolo, nesta quarta-feira, 12, no Città del Tricolore, pela 36ª rodada do Italiano. Desta forma, o “Robozão”, como é conhecido, conseguiu o feito de ser o primeiro jogador da história do futebol a fazer 100 ou mais tentos em três times de países diferentes, além da seleção portuguesa. Por isso, a Fifa parabenizou o centroavante em sua conta no Twitter. “Ele é humano?”, questionou a entidade que rege o futebol mundial, exibindo os impressionantes números do atleta no Manchester United e no Real Madrid. Veja abaixo. Depois de Rabiot abrir o placar para a equipe de Turim, Cristiano Ronaldo recebeu de frente para o marcador, colocou a bola entre as pernas do defensor e bateu no contra pé do goleiro do Sassuolo para ampliar o placar. A Juve ainda ainda sofreu um gol de Raspadori, mas liquidou a partida com Dybala. Apesar do resultado, restando apenas duas partidas, a Velha Senhora segue na quinta posição, a três pontos do Milan, primeiro time dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões 2021/22.