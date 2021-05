Neymar revela vontade de jogar com CR7 e lista 4 jogadores que admirava quando criança

O astro também voltou a falar do sonho em conquistar a Copa do Mundo com a seleção brasileira, além de uma Liga dos Campeões com o PSG

Montagem sobre fotos/Reprodução/Twitter/@neymarjr/JUventus Neymar disse que sonha jogar com Cristiano Ronaldo



O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, concedeu entrevista à revista norte-americana “GQ” e fez uma revelação inusitada. O craque disse que gostaria de jogar com Cristiano Ronaldo, estrela da Juventus. “Quero jogar com Cristiano Ronaldo. Já joguei com excelentes jogadores como, por exemplo, Lionel Messi e Kylian Mbappé, mas ainda não tive a oportunidade de jogar com Ronaldo”, disse o brasileiro, que alimentou os noticiários da imprensa europeia com algumas especulações quanto ao futuro do português – ele pode não continuar na “Velha Senhora” caso o time não se classifique à próxima Liga dos Campeões.

Neymar também listou quatro jogadores que admirava quando criança. “Não há um time na Europa que eu goste mais, mas eu sempre assistia aos jogos para ver os craques. Quando eu era criança, adorava acompanhar futebol por causa de Zidane, Lampard, Rooney e Beckham… Esses são os tipos de jogadores que eu gosto”, contou o camisa 10 do PSG e da seleção brasileira, que voltou a tratar a Copa do Mundo como prioridade. “Como profissional, quero ganhar a Copa do Mundo com o Brasil. Esse sempre foi o maior sonho da minha carreira”, pontuou. “Já com o PSG, quero ganhar todos os títulos possíveis, principalmente a Champions League. Eu tenho quase 30 anos, tive uma carreira maravilhosa até hoje”, completou.