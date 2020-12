Fifa The Best: Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo são os finalistas

Vice-campeão da última Liga dos Campeões da Europa, Neymar ficou de fora da lista final no prêmio de melhor jogador do mundo

Divulgação/Fifa A fifa divulgou os três finalistas para o prêmio de melhor do mundo



A Fifa divulgou nesta sexta-feira, 11, a lista dos três finalistas do The Best 2020, prêmio que será entregue ao melhor jogador do mundo da última temporada europeia. Desta vez, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, Lionel Messi, do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, da Juventus, são os três jogadores que concorrem na categoria masculina. O vencedor será conhecido na próxima segunda-feira, 17, durante a cerimônia virtual devido à pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Lewandowski é o favorito a vencer a premiação pela primeira vez, já que foi o protagonista do Bayern de Munique nas conquistas da Liga dos Campeões da Europa, do Campeonato Alemão e da Copa Alemanha, sendo artilheiro nas três competições. Messi, por sua vez, não levantou nenhuma taça, mas acabou a temporada sendo o artilheiro e o garçom do Campeonato Espanhol. Já Cristiano Ronaldo acabou tendo o Campeonato Italiano como a principal taça na última temporada. O brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, vivia a expectativa de ser nomeado entre os três melhor, mas acabou ficando de fora.

No feminino, a britânica Lucy Bronze, a dinamarquesa Pernille Harder e a francesa Wendie Renard são as três finalistas. Nesta temporada, Harder, vice-campeã da Champions League pelo Wolfsburg, já foi eleita a melhor jogadora da Europa. Já Renard e Bronze aparecem entre as finalistas após atuações no heptacampeonato europeu do Lyon.

