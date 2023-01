Filhas de Pelé lamentam um mês sem o pai: ‘Saudade infinita’ 

Kely Nascimento e Flavia Arantes usaram as redes sociais para desabafar e agradecer as mensagens de apoio

Reprodução/Instagram/@iamkelynascimento Kely Nascimento usou as redes sociais para fazer uma homenagem a Pelé



Kely Nascimento e Flavia Arantes, filhas de Pelé, utilizaram as redes sociais neste domingo, 30, para falar sobre a ausência do pai – o Rei do Futebol morreu há exatamente um mês. Em carta divulgada no Instagram, Kely agradeceu todas homenagens e recordou dos bons momentos ao lado do ídolo da seleção brasileira e do Santos. “Um mês sem você. Um mês de muitas homenagens, muitos abraços apertados, muitas histórias contadas por pessoas desconhecidas de olhos lacrimejados, muita lembrança, muito choro e muita risada. Hoje e sempre, obrigada por ter dividido comigo nosso senso de humor, nossa cabeça enorme!, nosso otimismo, nossa habilidade de tirar prazer das coisas simples da vida, nossa ética de trabalho, nosso amor de hotel, aeroporto e avião. Mais que tudo obrigada pelos meus irmãos e irmãs, por nos ensinar que é mais gostoso dormir todos num quarto só do que cada um no seu quarto, que é mais gostoso apertar todos numa mesa que comer em mesas separadas, enfim: que é sempre melhor estarmos todos bem juntinhos. Amor e saudade infinita”, escreveu.

Já Flavia, por sua vez, admitiu a dificuldade em assimilar a morte do pai e falou em “honrar o legado” de Pelé. A filha do Rei ainda lembrou da homenagem recebida no último sábado, 28, antes da final da Supercopa do Brasil. “Pai, faz 30 dias que você mudou de plano. Com tudo o que eu acredito, ainda é muito difícil assimilar sua ausência física. Ainda ontem, vivendo 1 milímetro da sua história, eu e a Kely, no meio daquele campo lotado, no palco da sua vida… Não existe palavras ou forma de explicar o tamanho da emoção, orgulho e responsabilidade que sentimos. Prometo que o seu legado é nossa missão agora. Que o orgulho que temos por você seja o orgulho que terá de nós. Saudades monstra. Te Amo”, declarou.