Filho de Pirlo revela ameaças de morte à família em meio à má fase da Juventus

Niccolò Pirlo, filho do técnico italiano, usou sua conta no Instagram nesta segunda-feira, 26, para denunciar os crimes e desabafar; confira o relato

EFE/EPA/PASQUALE BOVE Pirlo ao lado de Cristiano Ronaldo em partida da Juventus



A família de Andrea Pirlo, treinador da Juventus, está recebendo ameaças de morte pelas redes sociais em meio ao mau momento vivido pelo time na temporada 2020/2021. Niccolò Pirlo, filho do técnico italiano, usou sua conta no Instagram nesta segunda-feira, 26, para denunciar os crimes e desabafar. Em publicação, o garoto de 17 anos contou que quase todas as mensagens são feitas por perfis falsos e anônimos, e salientou que “o limite foi cruzado faz tempo”. “Eu não sou uma pessoa que julga ninguém. Não gosto de fazer isso. Cada um tem direito de dizer o que quiser. Eu sou o primeiro a fazer isso e não gostaria que ninguém tirasse minha liberdade de expressão. Meus pais sempre me ensinaram a ter minhas próprias ideias e escutar as demais. Mas tudo tem um limite”, escreveu Niccolò.

De acordo com o adolescente, uma das mensagens dizia que ele e o pai (Andrea Pirlo) tinham que morrer. “Este limite foi cruzado faz tempo. Tenho 17 anos e recebo diariamente mensagens desse tipo. Não as recebo porque fiz algo em particular, mas apenas porque sou filho de um treinador que, tavez, como pode sempre acontecer no futebol, não agrada a todas as pessoas”, disse Niccolò. “Parece que eu tenho culpa por ser filho de um treinador, e por isso mereço receber diariamente mensagens com ameaças de morte e vários insultos. Peço que se coloquem por um segundo na minha posição e que pensem em como vocês se sentiriam se os alvos dessa raiva fossem vocês”, finalizou.

Além de ter deixado a Liga dos Campeões de maneira precoce, sendo eliminada nas oitavas de final para o Porto, a Juventus não deverá conseguir o décimo título seguido do Campeonato Italiano. Isto porque, restando cinco rodadas para o término da competição, a “Velha Senhora” soma 13 pontos a menos que a líder Internazionale. Para piorar, o time comandado por Pirlo pode até ficar fora da próxima Liga dos Campeões. Terceira colocada, a Juve soma apenas três pontos a mais que o Napoli, primeiro fora da zona de classificação para o principal torneio da Uefa.