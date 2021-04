Taison promete retorno vitorioso no Internacional: ‘Não vim para passear’

Em sua primeira passagem, o atacante conquistou o título da Copa Libertadores, da Sul-Americana e Gaúcho invicto

Reprodução/Internacional Taison retornou ao Internacional após 10 anos



Após 11 temporadas no futebol europeu, o atacante Taison foi apresentado oficialmente, nesta sexta-feira, como novo reforço do Internacional. Bastante entusiasmado, o jogador, que vai vestir a camisa 10 da equipe gaúcha, esbanjou otimismo. “Estou muito feliz de voltar à minha casa, ao Inter. Não vim aqui a passeio, vim para ganhar. A gratidão pelo clube não tenho palavras para explicar”, disse o jogador, de 33 anos, que desembarcou na quinta-feira, 23, em Porto Alegre, vindo de Donetsk, na Ucrânia, e já realizou os exames médicos. “Volto feliz, bem condicionado, à disposição de todos. Volto para conquistar coisas grandes, porque o Inter é grande, a torcida é grande”, afirmou o atleta, que quando saiu do Rio Grande do Sul, levou na bagagem o título da Copa Libertadores, da Sul-Americana e Gaúcho invicto. “O Taison saiu daqui com 22 anos e volta agora um pouco mais experiente. Estive em uma Copa do Mundo, 300 jogos com a camisa do Shakhtar, capitão, Liga dos Campeões, Liga Europa. Mas agora é uma nova história. Voltei para o clube que eu amo”, afirmou o jogador.

Taison aproveitou durante a entrevista coletiva para destacar qualidades do elenco do Inter. “Sozinho eu não vou conseguir conquistar o que eu quero. O grupo do Inter tem jogadores de alto nível, que eu sei que vão ajudar o clube. Eles também querem ser campeões. Eu vim para ajudar, vim de uma experiência, ganhei 15 títulos no Shakhtar, fui eleito duas vezes melhor jogador. Saí vencedor, voltei vencedor, e quero vencer. E o grupo do Internacional também quer conquistar.”

*Com informações do Estadão Conteúdo