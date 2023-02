Filho de Ronaldinho Gaúcho, João Mendes acerta com o Barcelona

Jovem passou quatro anos nas categorias de base do Cruzeiro, mas foi dispensado na temporada passada

Reprodução/Instagram/@_mendesjoao_ Ronaldinho Gaúcho e João Mendes posam para fotos



João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, será jogador do Barcelona. Segundo o próprio “Bruxo”, o atleta de 18 anos estava fazendo testes no clube espanhol desde janeiro e chegou a um acordo com a diretoria. “Nunca estou fora do clube. O Barcelona faz parte da vida. Onde quer que eu vá, levo o Barcelona comigo. Com a chegada do meu filho ao Barça estarei mais presente”, revelou o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, nesta terça-feira, 7, em entrevista à TV espanhola “RAC-1”. Perguntado sobre o assunto, a lenda do Barça preferiu não dar mais detalhes, mas reiterou que seu herdeiro também vestirá as cores da equipe catalã. “Sim, ele está vindo agora. Com sua chegada estarei mais presente do que nunca”, acrescentou o ex-jogador, que foi eleito o melhor do planeta em 2004 e 2005, época em que representava os Culés. O jovem passou quatro anos nas categorias de base do Cruzeiro, mas foi dispensado na temporada passada. Ele é fruto do relacionamento de Ronaldinho com Janaína Natielle Mendes, ex-bailarina.