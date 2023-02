Real Madrid inscreve Benzema, Courtois e Militão para o Mundial de Clubes

Jogadores, lesionados, não estavam na primeira lista divulgada pelo clube espanhol

José Zorrilla. EFE/R. García Centroavante Benzema foi inscrito e pode jogar em eventual final da competição



O Real Madrid inscreveu na tarde desta segunda-feira, 6, o goleiro Courtois, o zagueiro Militão e o atacante Benzema para o Mundial de Clubes. Os jogadores, com problemas físicos, não estavam na primeira lista divulgada pelo clube espanhol. O trio, inclusive, não viajou com a delegação do time para o Marrocos. Ambos podem atuar em uma eventual final. Na última quinta-feira, 2, o centroavante francês e o zagueiro brasileiro deixaram o campo na vitória sobre o Valência por problemas na coxa direita. Já o goleiro sentiu uma lesão no último domingo, 5, no aquecimento do jogo contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol. Em busca do oitavo título, os madrilenos estreiam na próxima quarta-feira, 8, contra o Al Ahly (Egito), na semifinal. Se avançar, os “Merengues” encaram o Flamengo ou Al Hilal (Arábia Saudita), na decisão marcada para o próxima sábado, 11, em Rabat, capital marroquina. Em má fase, o Real está na segunda posição do Espanhol, com oito pontos a menos que o Barcelona. Na Liga dos Campeões, o conjunto espanhol se prepara para enfrentar o Liverpool, nas oitavas de final. O duelo de ida acontece no dia 21 de fevereiro, em Anfield, enquanto a volta está marcada para 15 de março, no Santiago Bernabéu.