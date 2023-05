Fim de uma era: Sergio Busquets anuncia saída do Barcelona após 15 anos no time principal

Perto de ganhar o Campeonato Espanhol, o meio-campista deve chegar aos 32 títulos e igualar Iniesta como segundo jogador com mais conquistas no clube

Oli SCARFF / AFP Sergio Busquets é o terceiro jogador com mais partidas na história do Barcelona



O meio-campista Sergio Busquets anunciou nesta quarta-feira, 10, que deixará o Barcelona em junho, no término da temporada 2022/2023. Formado em La Masia, o volante defende a equipe principal há 15 anos e é o terceiro atleta com mais jogos da história do clube, com 718 partidas – ele está atrás apenas de Lionel Messi e Xavi Hernández. De acordo com a imprensa local, o atleta de 34 anos tinha proposta para renovar seu contrato, mas preferiu deixar a equipe catalã. Seu provável destino será o Al Hilal (Arábia Saudita) ou a Inter Miami (EUA). “O clube da minha vida, pelo qual eu fui, sou e sempre serei um torcedor, membro, torcedor, capitão e pude superar 700 partidas. Tem sido uma honra, um sonho e um orgulho. E significou tudo defender e representar este escudo por tantos anos. Mas tudo tem um início e um fim. E por mais que não tenha sido uma decisão fácil, acredito que chegou o momento”, disse o capitão em comunicado oficial.

Busquets era o único remanescente do time multicampeão com o treinador Pep Guardiola. Ao todo, o meio-campista colecionou 31 taças e é o terceiro jogador com mais conquistas no Barça. Perto de ganhar o Campeonato Espanhol, o volante deve chegar aos 32 troféus e igualar Andrés Iniesta. Restando cinco rodadas para o término da La Liga, a equipe precisa de apenas uma vitória para garantir matematicamente o título. O líder do ranking permanece sendo o argentino Lionel Messi, com 35. Através das redes sociais, a agremiação espanhola fez um agradecimento ao jogador. “O adeus de uma lenda”. A expectativa é que o clube faça uma grande festa para Busquets nos próximos dois duelos no Camp Nou, diante de Real Sociedad e Mallorca.