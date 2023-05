Empresário nega acerto de Messi com time da Arábia Saudita: ‘Vamos decidir no fim da temporada’

Jorge Messi se manifestou após agência ‘AFP’ cravar acerto do astro com o Al Hilal

FRANCK FIFE / AFP Lionel Messi tem contrato com o PSG somente até o fim da temporadaJ



O mundo do futebol entrou em “choque” na última segunda-feira, 8, após a agência “AFP” cravar o acerto de Lionel Messi com o Al Hilal, da Arábia Saudita. Segundo a publicação, o argentino receberia cerca de 400 milhões de euros (2,18 bilhões de reais) por ano. Na manhã desta terça-feira, entretanto, a informação foi desmentida por Jorge Messi, pai e empresário do atacante do Paris Saint-Germain. De acordo com o agente, seu filho não acertou com nenhuma equipe e irá esperar o final da temporada para decidir seu destino. “Não há absolutamente nada com nenhum clube para o próximo ano. A decisão nunca será tomada antes de Lionel terminar a liga com o PSG. Quando a temporada terminar, será hora de analisar e ver o que está lá, e então tomar uma decisão. Sempre há rumores e muitos usam o nome de Lionel para ganhar notoriedade, mas a verdade é uma só e podemos garantir que não há nada com ninguém. Nem verbal, nem assinado, nem acordado, e não haverá até o final da temporada. Parece-me uma falta de respeito para com os meios de comunicação onde respondem, que há quem engane consciente e deliberadamente, sem apresentar qualquer prova das suas afirmações e querendo transformar em notícia qualquer boato malicioso ou que seja dirigido por alguém a favor de seus interesses. Eles teriam que explicar por que não contrastam as informações… Eles não querem que uma verdade estrague suas ‘notícias'”, disparou.

Contratado em 2021, Lionel Messi tem vínculo com o PSG somente até junho deste ano. Segundo informações da imprensa francesa, o astro não renovará seu acordo com a equipe de Paris. Apesar de sua evolução no time desta temporada, o jogador não conseguiu levar o clube ao título da Liga dos Campeões, seu principal objetivo. Publicamente, o Barcelona afirma que está fazendo esforços para recontratar seu principal ídolo. As dificuldades financeiras da agremiação espanhola, porém, podem inviabilizar o negócio. Assim, aumentam os rumores de que o astro pode fechar com o Al Hilal ou com o Inter Miami (EUA).