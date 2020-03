Finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa são adiadas para o fim de junho

Divulgação Taça da Liga dos Campeões da Europa



A Uefa decidiu adiar para o dia 27 de junho a final da Liga dos Campeões, marcada para acontecer no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia, diante da propagação do coronavírus em toda a Europa e no restante do planeta.

Além disso, a decisão da Liga Europa, a segunda principal competição de clubes do continente, na Arena Gdansk, na Polônia, fica programada para o dia 24 de junho.

As medidas foram definidas em reunião convocada pela Uefa, que teve a presença de 55 federações filiadas, de representantes de ligas que organizam campeonatos nacionais, de clubes e de sindicatos.

Inicialmente, a final da Liga dos Campeões, em Istambul, estava marcada para o dia 30 de maio, e a da Liga Europa, em Gdansk, para 27 de maio.

As medidas foram determinadas pouco depois do adiamento da Eurocopa, que deixará de acontecer neste ano e passará para 2021. Assim, os dois torneios continentais de clubes e os campeonatos nacionais terão janela de cerca de um mês para serem concluídos.

Entre as ideias para ‘Champions’ e Liga Europa, estão que as fases eliminatórias restantes – quartas e semifinal – em jogo único, como já acontece na decisão, além da disputa das duas últimas etapas em uma mesma semana, em sede única.

*Com informações da EFE