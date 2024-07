Final da Euro 2024: confira quais são os duelos entre Espanha e Inglaterra

Espanha luta por seu quarto título europeu, enquanto a Inglaterra, campeã mundial no distante ano de 1966, quer conquistar sua primeira Euro

Thomas Boecker/DFB A disputam acontece neste domingo (13) em Berlim, às 16h (horário de Brasília)



A Espanha, com uma campanha 100%, e a Inglaterra, que chega em seu melhor momento, disputam neste domingo (13) em Berlim, às 16h (horário de Brasília), a grande final da Eurocopa de 2024. A Espanha luta por seu quarto título europeu que a colocaria isolada no topo da lista de campeões, acima da tricampeã Alemanha. Já a Inglaterra, campeã mundial no distante ano de 1966, quer conquistar sua primeira Euro e acabar com o incômodo jejum de 58 anos sem títulos. A decisão, que promete ser acirrada, terá também duelos específicos em diferentes zonas do campo. Confira:

Harry Kane vs Aymeric Laporte

Conseguirá Harry Kane acabar com sua maldição ao conquistar o primeiro título de sua carreira? O atacante do Bayern de Munique, autor de 44 gols em 45 jogos nesta temporada, a primeira pelo clube bávaro, não tem conseguido dar continuidade ao bom momento na Eurocopa na Alemanha, torneio ao qual chegou cercado de grandes expectativas. Apesar do cansaço, sentido também por outros grandes astros do torneio, Kane é co-líder da artilharia da Euro com três gols, empatado com o espanhol Dani Olmo. O ex-jogador do Tottenham conhece bem o zagueiro espanhol Aymeric Laporte, com quem travou vários duelos quando os dois jogadores atuavam na Premier League. Um dos jogos mais brilhantes de Kane no Tottenham foi a dobradinha na vitória por 3 a 2 sobre o Manchester City, no Etihad Stadium, em fevereiro de 2022, com o zagueiro titular da ‘Roja’ no centro da defesa ‘citizen’. Desde então, Laporte trocou a Inglaterra pela Arábia Saudita, mas o zagueiro do Al Nassr provou ainda ser capaz de jogar no mais alto nível de exigência.

Pontas espanhóis vs laterais ingleses

Os dois fenômenos espanhóis, Lamine Yamal e Nico Williams, serão mais uma vez as principais armas de Luis de la Fuente contra os laterais de Gareth Southgate. Se o treinador inglês mantiver o seu 3-4-3, os responsáveis por pará-los serão Bukayo Saka e Luke Shaw. O lateral do Manchester United acaba de superar uma lesão de cinco meses, e Saka, apesar de ser elogiado por Southgate por seu trabalho defensivo, continua sendo um atacante. O experiente Kyle Walker, colocado na defesa de três homens, deverá ajudar Saka a manter Williams sob controle, uma ameaça constante pela esquerda.

Bukayo Saka vs Marc Cucurella

Mas onde se espera que o jovem jogador do Arsenal brilhe é na sua faceta mais ofensiva, de onde surgiu o gol de empate contra a Suíça. À sua frente estará o defensor do Chelsea, Marc Cucurella, convincente na posição de lateral-esquerdo, apesar dos contratempos que sofreu em Londres nas últimas duas temporadas. Cucurella, que perdeu em jogos anteriores contra Saka, tentará conter o adversário em seu próprio campo, diminuindo o impacto ofensivo do inglês e obrigando-o a se concentrar nas tarefas defensivas.

Rodri vs Jude Bellingham

E no meio de campo, além de uma Eurocopa, poderá ser decidida a próxima Bola de Ouro. Peça importantíssima nos recentes sucessos do Manchester City, Rodri levou a Espanha à final e só perdeu um jogo nos últimos 79 que disputou somando os de seu clube e a seleção espanhola. Depois de já ter vencido a Liga das Nações de 2023, sendo eleito Jogador do Torneio, um novo triunfo continental o colocaria entre os favoritos à Bola de Ouro. Do lado oposto estará Bellingham, que já derrotou Rodri nas quartas de final da Liga dos Campeões, na qual se sagrou campeão pelo Real Madrid. Autor de uma primeira metade de temporada excepcional, Bellingham venceu a LaLiga e a Liga dos Campeões e lutar para acrescentar à sua galeria pessoa de troféus o primeiro título da Inglaterra nos últimos 58 anos, poucos dias depois de comemorar seu 21º aniversário. A longa temporada pareceu pesar sobre o jovem durante os jogos do torneio na Alemanha, mas se a Inglaterra chegou à final foi graças a uma bicicleta inesquecível nos últimos instantes dos acréscimos (90’+5) contra a Eslováquia, que salvou os ‘Three Lions’ de uma dura eliminação nas oitavas de final.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP