Inglaterra marca no fim, vence Holanda de virada e vai enfrentar Espanha na final da Eurocopa

Ollie Watkins, que entrou no luigar de Harry Kane, foi o autor do gol da classificação

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Com um gol aos 45 minutos do segundo tempo, de Ollie Watkins, que entrou no lugar de Harry Kane, a Inglaterra conseguiu derrotou a Holanda por 2 a 1 e avançar para final da Eurocopa, e seguir sonhando com o primeiro título da competição. Historicamente a Holanda leva a melhor sobre a Inglaterra, foram 7 vitória contra 6 dos adversários, mas, com o resultado desta quarta-feira (10), as seleções se igualaram na quantidade de vitórias. Holanda da Inglaterra entraram em campo em busca de uma vaga na final da Eurocopa, marcada para o próximo domingo (14), e que já tem a Espanha como finalista. Os ingleses estiveram presentes na última decisão, em 2020, e perderam, nos pênaltis, para a Itália – seleção foi eliminada nas oitavas de final da edição deste ano. Já os holandeses, que voltaram a uma semifinal depois de 20 anos, queriam se reencontram com a final, algo que não acontece desde 1988, quando foi campeã, também na Alemanha. Nos anos seguintes, a laranja mecânica perdeu as três semifinais seguintes que disputaram na Eurocopa (1992, 2000 e 2004), e repetindo o histórico negativo, ficou de fora mais uma vez da final.

A Inglaterra tinha mais domínio do jogo no primeiro tempo, mas apesar do seu controle, a Holanda precisou de uma boa para conseguir abrir o placar. Aos 6 minutos, Xavi Simons acertou um golaço na gaveta sem chance para o goleiro Jordan Pickford. Esse foi o primeiro gol do jovem de 20 anos com a camisa holandesa. Porém, os momentos de alegria não duraram muito, porque, aos 13 minutos, a arbitragem, com ajuda do VAR, marcou pênalti de Denzel Dumfries em cima de Harry Kane. O capitão inglês foi para cobrança, e empatou o jogo. A Inglaterra ainda teve chance de ampliar com Phil Foden, que pegou a bola e saiu driblando todo mundo dentro da área, mas, na hora que bateu para o gol, mas Dumfries tirou em cima da linha. A Inglaterra seguiu dominando o jogo, enquanto os holandeses só s e defendiam, mas, quando tiveram a chance de chegar a área de Pickford levaram perigo. Aos 29, Dumfries acertou uma bola na trave que assustou os ingleses, que responderam com uma bola de Phil Foden no travessão, aos 31. O jogador ainda teve mais uma chance no final do primeiro tempo, ma parou no goleiro Bart Verbruggen.

Na volta para etapa final, a melhor chance veio com a Holanda aos 19 minutos, mas Pickford defendeu. Se no primeiro tempo os ingleses dominaram o jogo, quem estava melhor nos minutos finais era a Holanda, que ocupava o campo de ataque inglês e assustava quando chegava. Mas, em todos os chutes, paravam em Pickford, que fazia o possível para evitar o gol. Mesmo atrás inferiores na partida, quem marcou o segundo gol foi a Inglaterra, com Saka, porém, a arbitragem pegou impedimento e anulou, mantendo o empate. Palmer teve a chance de matar o jogo em uma bola que sobrou dentro da área da Holanda, mas parou chutou para fora. Nos acréscimos, Ollie Watkins, que entrou no lugar de Harry Kane, recebeu dentro da área, virou e bateu cruzado, marcando o segundo da Inglaterra e encaminhando a vaga dos ingleses para a final da competição.