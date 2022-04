Firmino marca duas vezes, Liverpool empata com o Benfica e vai à semifinal da Liga dos Campeões 

O próximo adversário será o Villarreal, que despachou os gigantes Juventus e Bayern de Munique nos últimos jogos de mata-mata

EFE/EPA/PETER POWELL Roberto Firmino festeja gol marcado na vitória do Liverpool contra o Benfica



O Liverpool avançou para a semifinal da Liga dos Campeões da Europa nesta quarta-feira, 13, ao empatar com o Benfica em 3 a 3, no Anfield, na Inglaterra. Depois de bater os portugueses no confronto de ida, os “Reds” entraram com o time reserva e marcaram com Konaté e Roberto Firmino (duas vezes). Os portugueses, por sua vez, mostraram muita determinação e buscaram a igualdade com Gonçalo Ramos, Yaremchuk e Darwin Nuñez. Com o resultado, os ingleses mantém o sonho do heptacampeonato. O próximo adversário será o Villarreal, que despachou os gigantes Juventus e Bayern de Munique nos últimos jogos de mata-mata.

A primeira etapa do jogo da Inglaterra foi bastante movimentada. Precisando da vitória, o Benfica demonstrou muita entrega e quase saiu na frente com o brasileiro Everton Cebolinha, que arriscou chute de fora da área e mandou rente ao poste. A intensidade do time do Liverpool, no entanto, prevaleceu. Mesmo com os reservas, os mandantes chegaram ao primeiro gol através da bola parada, aos 21 minutos. Em cobrança de escanteio, Tsimikas levantou no meio da área para Konaté cabecear no canto. Tentando administrar o placar, os Reds foram surpreendidos dez minutos depois com Gonçalo Ramos, que saiu na cara de Alisson e não desperdiçou.

Se ainda havia expectativa de uma remontada lusitana na volta do intervalo, Roberto Firmino tratou de esfriar qualquer possibilidade. Logo aos 9 minutos, o brasileiro recebeu chute cruzado de Diogo Jota e completou para as redes. Exatamente dez minutos depois, em bela cobrança de falta ensaiada, Tsimikas cruzou na medida para Firmino fazer de novo. Aos poucos, Mané, Salah e Thiago Alcântara, atletas considerados titulares, foram entrando em campo, com a intenção de participar da classificação. Já aos 26 minutos, Yaremchuk foi lançado nas costas da defesa e teve frieza para tirar de Alisson. No fim, o Benfica ainda chegou a empatar o jogo com Darwin Nuñez e animou o confronto, mas não foi capaz de levar o duelo para a prorrogação.