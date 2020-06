Fluminense diz que não está negociando com Thiago Silva

Ian Langsdon/EFE Thiago Silva treinando ao lado de Neymar



Os rumores sobre o possível retorno de Thiago Silva ao Fluminense aumentaram após a informação de que o zagueiro não irá renovar o seu contrato com o Paris Saint-Germain. O Tricolor das Laranjeiras, no entanto, tratou de se posicionar, nesta quarta-feira (10), e afastar qualquer expectativa de contratação do defensor de 35 anos.

Em comunicado oficial, o Fluminense também negou que tenha recebido qualquer proposta pelo atacante Marcos Paulo, que está sendo cobiçado por Lyon e Olympique de Marselha.

“O Fluminense Football Club esclarece que, até o momento, não recebeu nenhuma proposta pelo atacante Marcos Paulo e que não há negociação em curso com o zagueiro Thiago Silva”, garantiu o clube, em nota.

De acordo com matéria do jornal “L’Equipe”, na última terça-feira (9), Thiago Silva foi informado por Leonardo, diretor da equipe parisiense, que não continuará no time após o término do seu contrato, válido até o próximo dia 30.

Desta forma, Thiago Silva está livre para assinar com qualquer clube. Identificado com o Flu, ele tem no currículo um título da Copa do Brasil e um vice da Libertadores com a agremiação carioca.

A imprensa europeia, por outro lado, especula o nome de Thiago Silva no Everton, da Inglaterra, ou no seu ex-time Milan, da Itália.

Thiago Silva participou das últimas três edições da Copa do Mundo com a seleção brasileira. Ao todo, ele soma 88 jogos e 7 gols com a Canarinho.