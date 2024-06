Foden volta para casa devido a ‘assunto familiar’ e pode desfalcar a Inglaterra na Eurocopa

Criticada pela falta de gols na primeira fase, equipe jogará as oitavas de final do torneio neste domingo, às 13h (de Brasília); adversário ainda não está definido

YOAN VALAT/EFE/EPA O atacante Phil Foden durante partida contra a Eslovênia, pela fase de grupos da Euro



A seleção da Inglaterra enfrenta um contratempo inesperado na Eurocopa, com a saída de Foden da concentração. O jogador deixou o grupo para tratar de um “assunto familiar urgente” no Reino Unido, segundo a Federação Inglesa de Futebol (FA). Ele esteve em campo no empate sem gols contra a Eslovênia, mas agora sua disponibilidade para as oitavas de final é incerta. O atacante, peça fundamental no esquema da equipe, é um dos homens de confiança do técnico Gareth Southgate. A FA não divulgou mais detalhes sobre a situação de Foden e não há informações sobre a duração de sua ausência. Apesar do favoritismo, o “English Team” tem recebido críticas por sua campanha na fase de grupos, com apenas dois gols marcados em três jogos.

A seleção inglesa garantiu a primeira colocação no Grupo C com uma vitória e dois empates. No primeiro jogo, venceu a Sérvia por 1 a 0, com gol de Bellingham. Em seguida, empatou em 1 a 1 com a Dinamarca, gol de Harry Kane. O último jogo da fase de grupos terminou em empate sem gols contra a Eslovênia. Agora, a equipe aguarda para saber se Foden estará disponível para as oitavas de final, em um momento crucial da competição. A equipe jogará as oitavas de final da Euro neste domingo (30), às 13h (de Brasília). O adversário ainda não está definido.

