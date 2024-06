Fora da seleção de Dorival Júnior, Malcom, ex-Corinthians, ganha a confiança de Jorge Jesus

Atacante marcou 23 gols em 49 jogos e registrou 14 assistências, ajudando o Al Hilal a conquistar a tríplice coroa invicta na Arábia Saudita

Divulgação/Ideal Neymar e Malcom, destaques do clube saudita Al-Hilal



O atacante brasileiro Malcom, que desempenhou um papel crucial na campanha vitoriosa do Al Hilal na Liga Saudita, acompanhará a Copa América da televisão. Destaque no time onde também joga Neymar, o jogador revelado pelo Corinthians ficou fora da lista final de Dorival Júnior, apesar da ótima temporada no Oriente Médio. Para a próxima temporada, ele pretende elevar seus números para, quem sabe, voltar a vestir a “amarelinha”. Aos 27 anos, o atacante, que pode atuar tanto centralizado quanto nas pontas, teve uma temporada de estreia notável pelos campeões invictos da Liga Saudita, após sua contratação do russo Zenit. Durante a temporada, ele marcou 23 gols em 49 jogos e registrou 14 assistências, ajudando o Al Hilal a conquistar a tríplice coroa invicta, com títulos da Liga Saudita, Supercopa da Arábia e Copa do Rei.

Apesar do sucesso, Malcom, que veste a camisa 77, acredita que ainda pode evoluir. “Foi apenas o meu primeiro ano, e eu sei que posso alcançar ainda mais. Esses não são meus limites. Estou trabalhando duro para me aprimorar para a próxima temporada”, afirmou o jogador. Ele destacou a confiança que construiu com os colegas de equipe e todos no clube como um dos fatores para o sucesso coletivo. Malcom também ressaltou a importância do esforço conjunto na conquista dos títulos. “Estou muito feliz com o que alcançamos na temporada. Todos fizeram um ótimo trabalho porque foi um esforço de equipe. As pessoas nos bastidores, todos os membros da comissão técnica, contribuíram significativamente. Essa união foi uma das principais razões para o nosso sucesso.” O atacante mencionou a dificuldade de prever a próxima temporada devido à competitividade da liga. “Há muitos grandes clubes na liga. Para ser honesto, não tinha expectativas no início da temporada, mas estou encantado que tenhamos ganhado tudo”, comentou Malcom.

Além de sua passagem pelo Al Hilal, o atleta tem no currículo um título da La Liga com o Barcelona em 2018/19, e já atuou pelo Bordeaux e Corinthians. Nascido em São Paulo, ele foi convocado duas vezes para a seleção brasileira, em jogos contra Guiné e Senegal. Havia expectatia de que ele fosse um dos nomes do Brasil na Copa América, mas ex-corintiano não foi selecionado. Mas, se não cpnvence Dorival, seu desempenho pelo Al Hilal tem sido elogiado pelo técnico Jorge Jesus, que acredita no potencial do jogador para brilhar pela seleção brasileira no futuro. “Eu acho que o Brasil tem jogadores muito bons, e entre eles está o Malcom. Ele tem sido paciente, e nós estamos muito satisfeitos com ele. Quanto mais ele estiver conosco, melhor para nós”, celebrou Jesus.

Publicada por Felipe Cerqueira