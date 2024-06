Luis Araújo marca duas vezes, garante vitória sobre o Grêmio e Flamengo volta a liderança do Brasileirão

Partida teve dois convidados especiais: Neymar e o lateral Rodinei, que foi ovacionado quando apareceu no telão

PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Araújo, do Flamengo, comemora após marcar gol durante a partida entre Flamengo e Grêmio



A liderança do Brasileirão durou apenas dois dias com o Botafogo. Mesmo repleto de desfalques – Arrascaeta, De la Cruz, Viña, Ayrton Lucas, Varela, Allan e Pulgar, que estão na seleção -, o Flamengo superou o não menos remendado Grêmio, por 2 a 1, no Maracanã, nesta quinta-feira (13), para retomar a primeira colocação, com 17 pontos, um a mais que o rival. Luiz Araújo saiu do banco de reservas para definir o confronto com dois gols. A partida teve dois convidados especiais: Neymar estava na torcida pelo rubro-negro um dia após vestir a camisa do clube com o nome de Gabigol às costas, e o ex-jogador do Flamengo e campeão da Liga Conferência com o Olympiacos, o lateral Rodinei, que foi ovacionado quando apareceu no telão. Além dos desfalques que já tinha, Tite ainda perdeu Cebolinha e Igor Jesus por lesão. Éverton Cebolinha sentiu uma lesão muscular e acabou substituído com apenas 24 minutos. Deu lugar para Bruno Henrique. Pouco depois, o Flamengo teve de fazer nova troca. Igor Jesus tentou travar um chute de Galdino, sofreu uma entorse no tornozelo do pé esquerdo e saiu de campo chorando muito.

Publicado por Sarah Américo

*Com informações do Estadão Conteúdo