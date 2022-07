França passa aperto, mas vence a Bélgica e avança de fase na Eurocopa feminina

Francesas venceram os dois jogos até aqui; segunda vaga do Grupo D segue em aberto

Reprodução/ Twitter @WEURO2022 França venceu a segunda na Eurocopa feminina e está nas quartas de final



Depois de uma goleada por 5 a 1 na estreia da Eurocopa feminina contra a Itália, a França venceu a Bélgica nesta quinta-feira, 14, no encerramento da segunda rodada da fase de grupos e é a terceira seleção garantida nas quartas de final, ao lado de Inglaterra e Alemanha. O jogo terminou 2 a 1 para as francesas, mas não foi fácil. O primeiro gol saiu aos seis minutos com Diani. Poucos minutos depois, a craque Katoto precisou ser substituída após sentir lesão no joelho. Aos 36, Cayman empatou. Aos 41 minutos, Bathy recolocou a França em vantagem. No segundo tempo, a Bélgica melhorou e deu trabalho. Aos 89, Tysiak colocou a mão na bola dentro da área e o VAR apontou pênalti para as francesas. A zagueira foi expulsa. Renard foi para a cobrança, mas a goleira Evrard defendeu e, no rebote, Renard chutou pra fora. O resultado deixa a segunda vaga em aberto no Grupo D. A França pegará a Islândia na última rodada, enquanto a Bélgica enfrenta a Itália.