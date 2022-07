Tainara testa positivo para Covid-19 e desfalca Brasil na Copa América 

A defensora será desfalque no duelo contra a Venezuela, marcado para a próxima segunda-feira, 18, no Centenário Armênia, na Colômbia

Lucas Figueiredo/CBF Tainara testou positivo para a Covid-19 e será desfalque na seleção brasileira feminina durante parte da Copa América



Titular da seleção brasileira feminina, a zagueira Tainara foi diagnosticada com Covid-19 após exame protocolar realizado nesta quarta-feira, 14. Desta forma, a defensora será desfalque no duelo contra a Venezuela, marcado para a próxima segunda-feira, 18, no Centenário Armênia, na Colômbia, pela terceira rodada da Copa América Feminina -a bola rola a partir das 18 horas (de Brasília). De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a jogadora está com sintomas leves da doença e deverá realizar outros testes para tentar retornar à equipe nacional, ao menos, na fase final. Sem Tainara, a técnica Pia Sundhage deve preencher a vaga com Kathellen, que entrou no decorrer da vitória por 3 a 0 sobre o Uruguai, na terça-feira passada. Com as vitórias sobre argentinas e uruguaias nas duas primeiras rodadas, o Brasil ocupa a liderança do Grupo B, com seis pontos.