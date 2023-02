Fred marca, United derrota o Nottingham Forest por 2 a 0 e se classifica para a final da Copa da Liga Inglesa

Equipe comandada por Erik ten Hag enfrentará o Newcastle na decisão, que será disputada no Wembley, no dia 26 de fevereiro

PAUL ELLIS / AFP Fred marcou um dos gols da vitória do United contra o Nottingham Forest



Com direito a gol de Fred, o Manchester United derrotou o Nottingham Forest por 2 a 0, no Old Trafford, e se classificou para a final da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira, 1. Na final, a equipe comandada por Erik ten Hag enfrentará o Newcastle, que eliminou o Southampton na outra semifinal. A final será decidida em jogo único no dia 26 de fevereiro em Wembley. Martial foi o autor do outro gol da partida. Os “Red Devil’s” buscam o sexto título da competição. A última conquista da Copa da Liga Inglesa foi em 2017. Já o Newcastle busca o título inédito. Os donos da casa não tiveram muito trabalho para liquidar a fatura. Diante de um Nottingham Forest pouco inspirado, o United teve o controle da partida. Os gols, no entanto, saíram somente na segunda etapa. O primeiro veio aos 27 minutos, quando Rashford teve um chute travado pela zaga adversária. A bola sobrou para Martial empurrar a bola para as redes. Três minutos depois, Fred entrou em cena após receber passe de Rashford. Sozinho na área, o brasileiro só empurrou para o fundo do gol e garantiu a classificação.