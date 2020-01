Gabigol vira peça-chave para Inter de Milão ter meia do Barcelona, diz TV

Luis Moura/Estadão Conteúdo Gabigol



A necessidade da Inter de Milão de vender Gabigol parece cada vez maior. Segundo a emissora italiana “Mediaset”, o atacante se tornou peça-chave no interesse do clube em contratar o meio-campista Arturo Vidal, do Barcelona.

A Inter de Milão já havia demonstrado interesse em contar com Vidal na última janela de transferências. O clube italiano tem um acordo pré-definido com o Flamengo para vender 80% dos direitos de Gabigol por 16 milhões de euros (cerca de R$ 72 milhões).

Segundo a emissora italiana, a Inter tem noção que precisará oferecer mais de 12 milhões de euros (R$ 54,2 milhões) para tirar Vidal do Barcelona. O dinheiro da eventual venda de Gabigol será reinvestido para fechar com o chileno.