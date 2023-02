Gabriel Jesus avança na recuperação e pode ter volta antecipada no Arsenal

Atacante brasileiro se machucou na Copa do Mundo e precisou passar por cirurgia no joelho direito

EFE/EPA/ANDY RAIN Gabriel Jesus foi destaque do Arsenal antes da paralisação para o Mundial



O brasileiro Gabriel Jesus deve ser a novidade de Mikel Arteta nos próximos jogos do Arsenal. O técnico revelou nesta sexta-feira, 24, que a recuperação da cirurgia no joelho direito do jogador está avançada e o atacante deve antecipar seu retorno aos gramados. Gabriel Jesus se machucou com a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Após exames, a contusão foi diagnosticada como mais grave que o previsto. Em dezembro ele passou por cirurgia em uma lesão parcial do ligamento colateral do joelho, com previsão de retorno para o meio do mês de março. Apesar do otimismo, ele segue de fora neste sábado, diante do Leicester. Mas pode ser relacionado nos próximos compromissos do Inglês, contra Everton, quarta-feira, ou Bournemouth, no sábado, ambos no Emirates Stadium, compromissos agendados antes das oitavas da Liga Europa, diante do Sporting. “Ele está evoluindo muito bem, treinando cada vez mais dentro de campo. O joelho não reagiu (negativamente), e isso é muito positivo. Queremos tê-lo o mais rápido possível”, revelou o treinador. Gabriel tem acompanhado os últimos jogos no estádio para dar força aos colegas. O Arsenal é o líder da Premier League. Em quatro meses em campo, Gabriel fez cinco gols e deu seis assistências.

*Com informações do Estadão Conteúdo