Santos e Corinthians anunciam ação conjunta para vítimas de tragédia no litoral norte de SP

Uniformes usados pelos dois times durante o clássico serão leiloados em site

Reprodução/ Twitter @SantosFC Patch especial será usado nos uniformes de ambos os times, que serão leiloados



A solidariedade continua ecoando no meio esportivo após a tragédia do litoral norte de São Paulo que tem, até o momento, 54 mortos e mais de 4 mil desabrigados pelas chuvas do último fim de semana. Após o Palmeiras arrecadar alimentos e anunciar a doação dos lucros de uma camisa especial para as vítimas, e o Corinthians indicar parte da renda de jogo do futebol feminino para o mesmo fim, Santos e Corinthians se uniram para ajudar mais. No próximo domingo, 26, as equipes se enfrentam na Vila Belmiro pela 11ª rodada do Campeonato Paulista e usarão um patch especial nos uniformes escrito “Clássico alvinegro. Juntos pelo litoral”. Todos os 11 uniformes de cada equipe titular serão autografados e leiloados no site Play For a Cause durante a partida. Todo o valor arrecadado será enviado às vítimas.