Gabriel Jesus e Martinelli marcam, Arsenal vence Aston Villa e segue 100% no Campeonato Inglês

Brasileiros comandaram a vitória dos Gunners; Douglas Luiz descontou para a equipe de Steven Gerrard com um gol olímpico

EFE/EPA/TOLGA AKMEN Gabriel Jesus marcou na vitória do Aston Villa



O Arsenal conseguiu manter a ponta da tabela e os 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês 2022/23 nesta quarta-feira, 31, ao vencer o Aston Villa por 2 a 1, no Emirates Stadium. Em confronto válio pela quinta rodada, os brasileiros foram os principais destaques. Do lado do time londrino, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli marcaram para os Gunners, que chegaram aos 15 pontos na classificação, dois a mais que o segundo colocado Manchester City. Já os visitantes balançaram as redes com um gol olímpico de Douglas Luiz, meio-campista revelado pelo Vasco e que também coleciona passagem pela seleção brasileira. Agora, o time treinado por Mikel Arteta volta a campo no domingo, 4, quando visita o Manchester United, no Old Trafford. Um dia antes, a equipe de Steven Gerrard, que ocupa a 16ª posição, recebe o City, no Estádio Villa Park.