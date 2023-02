Gabriel Paulista pede desculpas por falta dura em Vinicius Júnior: ‘Não me orgulho’

Zagueiro do Valencia foi expulso na derrota para o Real Madrid por cometer uma falta pesada no compatriota

EFE/Kiko Huesca Gabriel Paulista marcand Benzema durante o confronto entre Real Madrid e Valencia



O zagueiro brasileiro Gabriel Paulista, do Valencia, foi expulso na derrota para o Real Madrid, na última quinta-feira, 2, por cometer uma falta duríssima em Vinicius Júnior (assista ao lance abaixo). Na saída do gramado, o defensor ainda bateu boca com outros compatriotas, como Rodrygo e Éder Militão. Através das redes sociais, o jogador tratou de pedir desculpas por seu comportamento, que foi muito criticado no Twitter. “Aceito as críticas e o cartão vermelho. Não estou orgulhoso. Sou um jogador firme, mas leal. Respeito Vinicius, e nunca foi minha intenção prejudicá-lo”, garantiu o atleta, em postagem feita no Instagram. “Estamos sofrendo muito com esse grande clube, vivendo uma situação muito difícil, e os sentimentos estão à flor da pele. Às vezes fica difícil controlar os nervos. Não os controlei e peço desculpas, de coração”, continuou Gabriel Paulista, que defende o atual 14ª colocado do Espanhol. Apesar do arrependimento, o zagueiro foi punido com dois jogos de suspensão pelo pelo Comitê de Competição da Federação Espanhola.