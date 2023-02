Cristiano Ronaldo faz seu primeiro gol na Arábia Saudita e evita derrota do Al-Nassr; assista

Em seu terceiro jogo no time árabe, o craque português foi decisivo ao converter uma penalidade nos acréscimos do segundo tempo

EFE/EPA/STR Cristiano Ronaldo durante partida do Al-Nassr, da Arábia Saudita



Cristiano Ronaldo marcou o seu primeiro gol com a camisa do Al-Nassr nesta sexta-feira, 3, no empate em 2 a 2 com o Al-Fateh, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Saudita. Em seu terceiro jogo na Arábia Saudita, o craque português foi decisivo ao converter uma penalidade nos acréscimos do segundo tempo, evitando a derrota de seu time. Anteriormente, Tello e Bendebka haviam marcado para a equipe da casa, enquanto o brasileiro Anderson Talisca fez o outro tento do Al-Nassr – no fim do confronto, o baiano ainda recebeu o cartão vermelho e foi expulso de campo. Com o resultado, o conjunto de CR7 e companhia vais aos 34 pontos e retoma a liderança da liga nacional, ultrapassando o Al Shabab no saldo de gols.