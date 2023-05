Galvão Bueno revela para qual time torce na Europa; confira 

Flamenguista declarado, o narrador também abriu o jogo sobre para qual time torce no Velho Continente

Reprodução/YouTube/Flow Sport Club Galvão Bueno revelou que torce para o Milan na Europa



Galvão Bueno é torcedor declarado do Flamengo. Desde os tempos em que trabalhava na Rede Globo, o locutor não escondia seu amor pelo Rubro-Negro carioca. Na manhã desta quarta-feira, 10, o jornalista também decidiu tornar pública a sua preferência por um time da Europa. Antes do clássico italiano entre Milan e Inter de Milão, pela semifinal da Liga dos Campeões, o narrador revelou que é fã do time rossonero. “E hoje tem Derby na Champions! Milan x Inter! Espetacular! Eu torço para o Milan! [É o] Meu time na Europa!“, escreveu nas redes sociais. A bola rola às 16 horas (de Brasília) para o primeiro Derby della Madonnina. A volta está agendada para a próxima terça-feira, 16. Os dois confrontos acontecerão no San Siro. O vencedor enfrentará Manchester City ou Real Madrid.