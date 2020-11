Gary Neville diz que Tottenham pode vencer a Premier League: ‘Seria uma das grandes histórias’

Para o ex-zagueiro, ‘poder de fogo’ do ataque é ponto alto para uma possível conquista da primeira Premier League da história do clube

Reprodução/ Twitter Harry Kane e Gareth Bale comandam o ataque do Tottenham



O Tottenham de José Mourinho tem empolgado fãs e comentaristas de futebol na Inglaterra no início desta temporada. Vice-líder do Campeonato Inglês com 17 pontos (um a menos que o líder Leicester), os Spurs podem levar a primeira taça da Premier League em sua história e voltar a conquistar o nacional após 59 anos, pelo menos é isso que vê o ex-jogador e comentarista da Sky Sports, Gary Neville. “Eu disse há algumas semanas no Monday Night Football que o Spurs não poderia ganhar a liga, e ainda não acho que eles possam. Mas concordo com Jamie Carragher que seria a história mais marcante ver José Mourinho vencer a Premier League com o Tottenham”, disse em seu programa The Gary Neville Podcast.

“Seria algo que alarmaria os fãs do Chelsea, do Manchester United e do Arsenal. Seria uma das grandes histórias, porque o Tottenham não vence ligas. Ele tem jogadores avançados para fazer isso. Você pensa na força de ataque e no gol – é incrível”, completou Neville. Hoje o Spurs tem Harry Kane e Son entre os artilheiros da temporada (7 e 8 gols marcados, respectivamente), além de contar com o retorno de Gareth Bale. Com 19 gols em oito jogos, a equipe deve brigar na parte de cima da tabela. Resta saber se, com o campeonato mudando de liderança tantas vezes em um curto espaço de tempo, se o Tottenham terá força para assumir a ponta e mantê-la até o final da temporada.