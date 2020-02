Gattuso elogia Napoli e diz que gol do Barça saiu em ‘episódio isolado’

Reprodução/Napoli Napoli e Barcelona empataram em 1 a 1 pela Champions League



O técnico do Napoli, Gennaro Gattuso, elogiou a atuação de sua equipe no empate com o Barcelona em 1 a 1 na terça-feira, em partida de ida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, mas lamentou ter sofrido o gol de empate, marcado por Antoine Griezmann.

“Hoje eles não nos colocaram em apuros, não chutaram a gol. Poderíamos ter passado um dia inteiro sem sofrer gols, mas fomos mal em um episódio isolado e tomamos o gol. Mas este era o jogo que tínhamos de jogar”, declarou Gattuso à emissora “Sky Sport” após o jogo no estádio San Paolo.

“Não se pode falhar contra eles. Fizemos o que tínhamos de fazer, e eles criaram muito poucas chances. Só poderíamos ter feito melhor na fase de saída de bola, mas isso pode acontecer quando se defende com tanta atenção”, completou o treinador.

Os ‘Azzurri’ foram para o intervalo vencendo por 1 a 0, graças a uma bonita finalização de Mertens no ângulo esquerdo, o que tornou o belga o maior artilheiro da história da equipe, com os mesmos 121 gols de Marek Hamsik. Entretanto, uma bobeira no lado esquerdo da zaga permitiu que Semedo cruzasse e Griezmann empatasse.

No segundo jogo, o Barça terá dois desfalques por suspensão, o volante Sergio Busquets, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e o meia Arturo Vidal, expulso nos instantes finais do confronto de hoje.

“Temos tempo para nos prepararmos para a volta. Nada está perdido. Eles não terão dois jogadores, e nós temos o dever de ir ao Camp Nou e competir. Temos jogadores fortes, o Barcelona tem uma grande equipe, mas teremos as nossas chances”, destacou.

*Com informações da EFE