Piqué chora em julgamento ao se defender das acusações de corrupção na Supercopa da Espanha

OSCAR DEL POZO / AFP Ex-jogador de futebol espanhol Gerard Piqué chega para testemunhar em um tribunal em Majadahonda em 14 de março de 2025. O ex-jogador de futebol espanhol Gerard Piqué foi intimado a testemunhar hoje pelo juiz como suspeito indiciado em um caso de corrupção relacionado ao contrato de realocação da Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita



Gerard Piqué compareceu ao tribunal para se defender das acusações que envolvem práticas ilegais na transferência da Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita. Ele afirmou que sua atuação foi como representante de Riad, e não da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), negando qualquer envolvimento em atividades ilícitas. O ex-jogador expressou sua preocupação com o impacto negativo que as alegações têm causado em sua reputação. O ex-atleta está entre os acusados, que incluem ex-presidentes da RFEF, enfrentando acusações de corrupção empresarial, administração desleal e lavagem de dinheiro. Durante seu depoimento, Piqué demonstrou emoção ao reafirmar sua inocência. A investigação se concentra na legalidade de sua mediação na transferência da Supercopa, que envolve contratos no valor de 40 milhões de euros anuais, além de uma cláusula que assegurava uma comissão de 4 milhões de euros para sua empresa, Kosmos.

Desde 2020, a Supercopa é realizada na Arábia Saudita, e a investigação está ligada a um processo contra Luis Rubiales, ex-presidente da RFEF, que é acusado de corrupção e irregularidades contratuais. Para sustentar sua defesa, Piqué apresentou faturas à Federação Saudita de Futebol, buscando esclarecer a natureza de sua relação contratual. O ex-jogador lamentou que, em outras circunstâncias, sua contribuição para a arrecadação de fundos para a RFEF poderia ter sido reconhecida de forma positiva, ao invés de ser alvo de investigações.

