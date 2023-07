Gerrard é anunciado como novo técnico de time da Arábia Saudita 

Ídolo do Liverpool, o britânico assumirá sua terceira equipe desde que começou a carreira como treinador

Reprodução/ Twitter Aston Villa Steven Gerrard comandará o Al Ettifaq, da Arábia Saudita



Steven Gerrard, um dos melhores jogadores da história da seleção inglesa, foi anunciado como novo técnico do Al Ettifaq, da Arábia Saudita, nesta segunda-feira, 3. Ídolo do Liverpool, o ex-meia é treinador desde 2018. No período, comandou o Rangers, onde ganhou o Campeonato Esocoês 2020/21. Depois, o britânico foi contratado pelo Aston Villa, mas não emplacou e acabou sendo despedido após 40 partidas. Na equipe do Oriente Médio, o inglês treinará o goleiro Paulo Victor (ex-Flamengo e Grêmio) e o atacante Vitinho (ex-Botafogo, Internacional e Flamengo). Na última temporada, o time terminou no sétimo lugar do Campeonato Saudita.