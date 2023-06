Fifa define cidade-sede do Mundial de Clubes da Arábia Saudita 2023; confira

Os jogos acontecerão entre 12 e 22 de dezembro deste ano, nos estádios Esportes Rei Abdullah e Príncipe Abdullah al-Faisal

Fifa/ Divulgação Troféu do Mundial de Clubes começará a ser disputado nesta quarta



A Fifa anunciou nesta segunda-feira, 26, que o Mundial de Clubes 2023 será realizado na cidade de Jeddah, a segunda maior da Arábia Saudita. Os jogos acontecerão entre 12 e 22 de dezembro deste ano, nos estádios Esportes Rei Abdullah e Príncipe Abdullah al-Faisal, com capacidade para 62 mil e 32 mil, respectivamente. Até o momento, seis dos sete times que disputarão o torneio são conhecidos, sendo eles: Urawa Red Diamonds (Japão/Ásia), Al Ahly (Egito/África), Manchester City (Inglaterra/Europa), León (México/América do Norte), Auckland City (Nova Zelândia/Oceania) e Al-Ittihad (Arábia Saudita/país-sede). Resta apenas conhecer o vencedor da Libertadores, representante da América do Sul. Para 2025, a entidade já oficializou que será realizado o primeiro Mundial com 32 equipes, nos Estados Unidos. Ainda não há uma definição quanto ao torneio de 2024.