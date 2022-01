Gerrard responde sobre interesse do Aston Villa em Philippe Coutinho; confira

Companheiro do meio-campista nos tempos de Liverpool, o técnico disse que ‘ninguém ganha o apelido de mágico por nada’

EFE/Juan Carlos Cárdenas Coutinho comemorando gol com a camisa do Barcelona



Steven Gerrard, treinador do Aston Villa, despistou sobre o possível interesse do clube em contar com o futebol do brasileiro Philippe Coutinho, jogador do Barcelona que não deverá continuar no clube catalão para a sequência da temporada. Companheiro do meio-campista nos tempos de Liverpool, o técnico disse que “ninguém ganha o apelido de mágico por nada”, mas preferiu não cravar que o clube inglês esteja negociando com o atleta. “Ele jogou pela seleção brasileira 63 vezes. Ele é um vencedor nato e foi incrível no Liverpool, então posso compreender porque ele está relacionado a tantos times”, disse Gerrard, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

“Posso entender porque tantos torcedores em todo o país estão falando sobre ele. Não acho que ele receberia o apelido de El Mago se não fosse um jogador de futebol especial. Ele é alguém que respeito muito. Mas não quero entrar em especulações porque ele é um jogador do Barcelona”, acrescentou o treinador inglês. Sem espaço no time liderado por Xavi, Coutinho fez apenas 16 jogos nesta temporada, sendo quase todos saindo do banco de reservas. Ele contribuiu com dois gols.