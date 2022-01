The Best 2021: Fifa revela finalistas ao prêmio de melhor técnico; confira 

Na cerimônia, também serão conhecidos o melhor jogador e jogadora da última temporada, além do autor do gol mais bonito (Prêmio Puskás) e os melhores goleiros (masculino e feminino)

A Fifa revelou, na manhã desta quinta-feira, 6, a lista final do prêmio de melhor técnico da temporada 2020/2021. No futebol masculino, concorrem Pep Guardiola (Manchester City), Thomas Tuchel (Chelsea) e Roberto Mancini (seleção italiana). Anteriormente, também estavam na briga Antonio Conte (Internazionale/ Tottenham Hotspur), Hansi Flick (Alemanha/Bayern de Munique) e Lionel Sebastián Scaloni (Argentina). O vencedor será conhecido na cerimônia The Best, marcada para o dia 17 de janeiro, em Zurique, na Suíça. Já no futebol feminino, os candidatos são os treinadores Lluís Cortés (seleção ucraniana), Emma Hayes (Chelsea) e Sarina Wiegman (Inglaterra). Na festa, também serão conhecidos o melhor jogador e jogadora da última temporada, além do autor do gol mais bonito (Prêmio Puskás) e os melhores goleiros (masculino e feminino).