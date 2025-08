Goleiro do Bayern de Munique anuncia a morte de filho de seis anos

De acordo com publicação nas redes sociais de Ulreich, menino Len lutava contra uma doença grave e faleceu em junho deste ano

Facebook/Reprodução Ulreich anunciou a morte de seu filho de seis anos



O goleiro Sven Ulreich, do Bayern de Munique, revelou estar passando por um momento difícil em sua vida. Nesta sexta-feira (1º), o atleta anunciou a morte de seu filho de seis anos. De acordo com uma postagem nas redes sociais, o menino lutava contra uma doença grave e faleceu em junho deste ano. “É com uma profunda tristeza que anunciamos que nosso filho Len faleceu há algumas semanas após uma longa e grave doença. Juntos com a nossa família, estamos tentando voltar à nossa vida passo a passo”, diz o texto. A mensagem é assinada pelo goleiro e sua esposa Lisa. Em meio ao grave momento emocional, ele pediu respeito à privacidade após tornar público o drama familiar que está atravessando semanas após a perda do filho.

“A decisão de tornar isso público agora é incrivelmente difícil. Entretanto, é um passo importante para nós, como família, para criar clareza no nosso ambiente e também para o olhar público. Pedimos gentilmente que se abstenham de fazer mais perguntas ou declarações”, afirmou.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No clube desde 2015, quando deixou o Stuttgart para integrar o gigante alemão, o jogador de 36 anos entrou em campo 103 vezes e ostenta no currículo 20 títulos. Na terça-feira (29), a diretoria da equipe bávara anunciou a renovação de seu contrato até junho de 2026.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert