Cuca exalta vitória do Atlético-MG contra o Flamengo

Galo leva vantagem para jogo de volta

Foto: Pedro Souza / Atlético Cuca treinador do Atlético-MG

O Atlético-MG derrotou o Flamengo por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo abriu vantagem na eliminatória do torneio no Maracanã. Os mineiros jogam por um empate no jogo de volta na Arena MRV.

Na coletiva após a partida, Cuca valorizou muito a vitória do Atlético no jogo de ida. O treinador comentou que o Galo mereceu a vitória.

– A gente fez uma partida muito boa e merecemos vencer. É o primeiro jogo, né? Mas é uma vitória importante e muito difícil, porque poucos times vem e vencem o Flamengo aqui com 65 mil pessoas empurrando.

É o segundo jogo seguido entre Atlético e Flamengo no Maracanã. As equipes haviam se enfrentado no último domingo, pelo Brasileirão, e agora batalharam pela Copa do Brasil. Cuca comentou sobre os estudos feitos e as mudanças necessárias para surpreender o adversário.

– Quando você joga duas, três vezes, como a gente vai jogar com o Flamengo em dez dias, existem estudos. Eles têm uma comissão técnica boa, assim como a minha também é, então os meninos eles estudam. E se você vier fazer a mesma coisa você vai ser uma presa previsível. A gente mudou, lógico, mudamos algumas peças, jogamos jogos no extremo também, e fizemos um jogo bastante consistente, assim como foi no domingo também, e hoje fomos mais felizes.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0 X 1 ATLÉTICO

OITAVAS DE FINAL – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 31 de julho, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);

🥅 Gols: Cuello (20’/ 2°T)

🟨 Cartões amarelos: Wallace Yan (FLA) / Lyanco (CAM)

🔴 Cartão vermelho: –

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Matías Viña (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Allan, Matheus Gonçalves (Samuel Lino); Luiz Araújo (Wallace Yan), Plata (Saúl) e Pedro.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia (Igor Rabello), Lyanco e Alonso; Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes (Fausto Vera) e Scarpa; Rony (Alexsander), Hulk (Júnior Santos) e Cuello.