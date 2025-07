Goleiro espanhol Kepa Arrizabalaga troca Chelsea pelo Arsenal

Segundo a imprensa britânica, os ‘Gunners’ pagaram aos ‘Blues’ 5 milhões de libras esterlinas (R$ 37,3 milhões na cotação atual) pela contratação

O goleiro espanhol Kepa Arrizabalaga trocou de clube, mas continuará em Londres, após a confirmação nesta terça-feira (1º) de sua transferência do Chelsea para o Arsenal. Segundo a imprensa britânica, os ‘Gunners’ pagaram aos ‘Blues’ 5 milhões de libras esterlinas (R$ 37,3 milhões na cotação atual) pela contratação do goleiro, que vai disputar a posição de titular com o também espanhol David Raya. Kepa, de 30 anos, é o primeiro reforço do Arsenal para a próxima temporada. O time foi vice-campeão inglês e está classificado para a Liga dos Campeões. O espanhol continua sendo o goleiro mais caro da história, depois que o Chelsea desembolsou 71 milhões de libras (R$ 531 milhões) para tirá-lo do Athletic Bilbao em 2018.

No entanto, ele não conseguiu se firmar como titular em Stamford Bridge e acabou sendo emprestado nas últimas duas temporadas para Real Madrid e Bournemouth. “Acho que estamos muito perto de ganhar títulos e tomara que possamos conseguir juntos”, declarou Kepa em comunicado do Arsenal.

