Fluminense e uma vitória histórica

Tricolor jogou melhor que Inter de Milão, dominou o jogo e, quando pressionado, soube se defender com maestria; não é pouca coisa eliminar um gigante europeu e mandar para casa um dos favoritos ao título

EFE/EPA/JACOB KUPFERMAN Fluminense garantiu vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes



O Fluminense alcançou um feito memorável ao garantir sua vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes com uma vitória convincente de 2 a 0 sobre a Internazionale, vice-campeã da Liga dos Campeões. E que atuação! O tricolor jogou melhor, dominou o jogo e, quando pressionado, soube se defender com maestria. Não é pouca coisa eliminar um gigante europeu e mandar para casa um dos favoritos ao título.

Entre os clubes brasileiros, o Fluminense chegou ao torneio como o “último da fila” em termos de expectativa. Flamengo e Botafogo já se despediram, enquanto Palmeiras e Fluminense seguem firmes. Mas o que torna essa vitória ainda mais especial é o contexto: o Tricolor, comandado por Renato Gaúcho, possui o elenco menos valioso entre os quatro brasileiros que iniciaram o Mundial, segundo o site Transfermarkt.

Vamos aos números: o elenco do Palmeiras é avaliado em 260 milhões de euros, o do Flamengo em 240 milhões, o do Botafogo em 190 milhões, enquanto o do Fluminense está cotado em apenas 87 milhões de euros. E a Internazionale? Nada menos que 750 milhões de euros! Isso significa que o Fluminense, com um elenco quase dez vezes menos valioso, conseguiu um resultado esportivo impressionante, mostrando que, no futebol, vontade, estratégia e talento podem superar qualquer cotação de mercado.

Essa vitória é um marco para a torcida tricolor, que celebra não apenas o avanço no torneio, mas também a façanha de fazer mais com menos. O Fluminense não só reescreveu sua própria história no Mundial de Clubes, como também provou que, em campo, o valor de um time vai muito além dos números.

