Goleiro reserva do PSG, Sergio Rico completa duas semanas internado na UTI e em estado grave

Jogador chegou a apresentar melhoras e foi retirado do coma, mas os médicos resolveram recolocá-lo em sedação e reafirmaram a gravidade da lesão

Reprodução/Paris Saint-Germain Sergio Rico, goleiro reserva do PSG, permanece em estado grave



Reserva no Paris Saint-Germain, o goleiro Sergio Rico permanece sedado e em estado grave após sofrer um acidente de cavalo um dia depois de conquistar o título do Campeonato Francês, em 28 de maio, há duas semanas. A informação é do Hospital Universitário de Virgen del Rocio, de Sevilha, na Espanha, onde o arqueiro está hospitalizado. “Sergio Rico permanece estável na UTI, apesar da gravidade de suas lesões. Ele continua sob os efeitos da sedação, com monitoramento e acompanhamento rigorosos, atendido pelo equipe de medicina intensiva em consenso com outros especialistas de forma multidisciplinar”, diz a nota divulgada nesta segunda-feira, 12. O atleta chegou a apresentar melhoras e foi retirado do coma, mas os médicos resolveram recolocá-lo em sedação e reafirmaram a gravidade da lesão. Com 24 partidas pela equipe parisiense, Rico chegou a ser emprestado ao Mallorca, da Espanha, na temporada passada. Além disso, o goleiro de 29 anos já vestiu as cores de Sevilla e Fulham.