Sergio Rico, goleiro reserva do PSG, está internado na UTI após sofrer grave acidente

O goleiro do Paris Saint-Germain, Sergio Rico, está internado na Unidade de Terapia Intensiva após sofrer um acidente na manhã deste domingo, 28. O jogador caiu de um cavalo enquanto cavalgava e um cavalo em fuga colidiu com o animal que ele estava montando. Recém campeão francês, o arqueiro espanhol encontra-se com um ferimento grave na cabeça já que, na queda, o goleiro sofreu um traumatismo craniano e foi pisoteado pelo animal, segundo informa o jornal Marca. Rico está no hospital Virgen del Rocio, na região de Sevilla, na Espanha. Com 29 anos de idade, o atleta se transferiu para o PSG em 2019 numa temporada de empréstimo. O perfil do campeonato francês nas redes sociais confirmou o acidente e desejou “toda a força e uma recuperação rápida” ao Rico. Com passagens por Sevilla, Fulham e Mallorca, Rico é o nono jogador espanhol na história do Paris-Saint-Germain e atuou como titular na conquista do Sevilla na Liga Europa, em 2015, ficando no banco em 2016. Desde 2019, o goleiro é a segunda opção para a posição no PSG, tendo atuado pelo clube francês em 29 oportunidades.