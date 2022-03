Governador atualiza número de feridos durante briga em estádio no México

EFE/Enrique Contla Torcidas de Querétaro e Atlas se enfrentaram nas arquibancadas



Mauricio Kuri, o governador da cidade de Querétaro, no México, atualizou o número de feridos após a briga generalizada durante a partida entre Querétaro e Atlas, na noite deste sábado, 5, no estádio La Corregidora. Segundo o político, a tragédia deixou 26 pessoas feridas sendo que três delas estão em estado grave. A confusão aconteceu no segundo tempo do jogo do Campeonato Mexicano quando torcedores rivais se bateram com paus, pedras, cintos, entre outras coisas. O ocorrido chocou o mundo com as imagens e a FIFA se pronunciou neste domingo se dizendo “consternada com o trágico incidente” e pediu que as autoridades “façam justiça rapida aos responsáveis”. A Concacaf pediu por sanções à Liga MX, mas até o momento as punições não foram divulgadas. A partida precisou ser suspensa e não uma nova data.