Batalha campal: Jogo do Campeonato Mexicano é suspenso após invasão de torcida; há relatos de mortes

Conflito começou na arquibancada e se estendeu para o campo; mídia local fala em 17 mortos

Reprodução/ Twitter Torcedores começaram briga na arquibancada e confusão se espalhou



A partida entre Querétaro e Atlas, pelo Campeonato Mexicano, precisou ser suspensa na noite deste sábado, 5, depois que torcedores invadiram o gramado e protagonizaram cenas de extrema violência. O jogo foi paralisado aos 62 minutos quando começou um tumulto nas arquibancadas do Estádio da Corregidoria. Os seguranças abriram o gramado para que os torcedores fugissem da confusão e, então, o caos se instalou. Os torcedores se agrediram com cadeiras, assentos e tudo que estava em mãos. De acordo com o jornal As, não havia a presença da Polícia Regional na partida. Imagens de televisão mostraram crianças e seus pais se escondendo ou tentando fugir correndo no gramado. O tumulto foi enorme e a Liga BBVA MX decidiu adiar o jogo, ainda por definir data e horário. Equipes médicas foram acionadas e a mídia local informa que 17 pessoas morreram.

O governador de Querétaro, Mauricio Kuri, repudiu a ação e informou que terá uma reunião com membros da Segurança Pública depois do ocorrido. ” A empresa proprietária de Gallos e instituições deverão responder sobre isso. Foram dadas instruções para que se aplique a lei em todas as circunstâncias. Em Querétaro não há impunidade”, escreveu o político nas redes sociais. A Federação Mexicana de Futebol também se pronunciou e disse que irá abrir investigação sobre o caso.