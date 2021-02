Governo alemão barra jogo entre RB Leipzig e Liverpool pela Liga dos Campeões

Residentes de áreas onde existam mutações da Covid-19, como o Reino Unido, estão proibidos de entrar no país; jogo está marcado para o dia 16 de fevereiro

Reprodução Partida não poderá acontecer na Red Bull Arena Leipzig



O Liverpool não poderá entrar na Alemanha para disputar o primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o RB Leipzig, marcado para o próximo dia 16 de fevereiro. A decisão foi tomada pela polícia federal alemã que recusou nesta quinta-feira, 04, o pedido do Leipzig de permissão especial a ser concedida para o clube inglês. Devido as medidas contra a propagação da Covid-19, está proibida a entrada na Alemanha de pessoas que residam em áreas onde as mutações do SARS-CoV-2 são generalizadas, como no caso do Reino Unido. Uma porta-voz do Ministério do Interior explicou que o caso dos ‘Reds’ não se enquadra em nenhuma das possíveis exceções à regra geral.

Sendo assim, o clube do leste da Alemanha terá que encontrar um local neutro e arcar com os custos adicionais de viajar para a partida. A Uefa quer que a questão esteja resolvida até a próxima segunda-feira, dia 08. A possibilidade é realizar o primeiro confronto na Inglaterra, na esperança de que a situação tenha mudado até o segundo duelo, marcado para 10 de março. Porém, é necessário que o Liverpool aceite a troca. Se uma solução não for encontrada, o Leipzig será considerado derrotado por 3 a 0.

*Com informações da EFE