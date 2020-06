Guardiola diz que times ingleses não estão prontos para retomada: ‘Passamos 2 meses no sofá’

Reprodução/Twitter Pep Guardiola é treinador do Manchester City



Pep Guardiola, treinador do Manchester City, acredita que o Campeonato Inglês não deveria ser retomado nesta semana. Em entrevista coletiva, nesta terça-feira (16), o técnico espanhol reclamou do pouco tempo de preparação que os clubes britânicos tiveram.

“Não estamos prontos para jogar uma partida. Três ou quatro dias depois disso, não estaremos prontos. Não só o Manchester City, todos os times. É por isso que temos que rodar”, comentou.

Os times da Inglaterra voltaram aos treinamentos há três semanas – o tempo de preparação é inferior em relação às equipes da Alemanha, Espanha e Portugal, por exemplo. Clique aqui para recordar como estava a competição antes da paralisação devido à pandemia de Covid-19.

“Você pode jogar uma partida depois de três semanas nas férias, mas passamos dois meses no sofá sem fazer muita coisa. É por isso que os jogadores não estão totalmente prontos. Mas isso é porque precisamos terminar a temporada, temos que limitar o dano econômico dos clubes”, declarou Guardiola.

Na próxima quarta-feira (17), o City tem clássico diante do Arsenal, em partida atrasada do Campeonato Inglês. Atualmente, a equipe de Manchester é a segunda coloca, com 25 pontos a menos que o líder Liverpool.

“Amanhã veremos o nível, e a partir daí vamos ver o que podemos melhorar. O que estamos preocupados depois de três semanas é a falta de preparação. Não foi como a Alemanha ou Espanha, eles trabalharam cinco ou seis semanas. Todos os times da Premier League tiveram três. Sabemos que não é suficiente, mas é o que é”, completou.